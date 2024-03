Brasil ultrapassa a marca de 2 milhões de casos de dengue

Desde o início do ano, o Brasil já registrou 2.010.896 casos de dengue, com uma incidência de 990,3 casos por 100 mil habitantes, segundo dados atualizados do Ministério da Saúde. Além disso, há 682 mortes confirmadas e 1.042 em investigação devido à doença. Segundo a pasta, os primeiros três meses de 2024 apresentam mais casos graves de dengue do que o mesmo período do ano anterior. Atualmente, 11 Estados brasileiros já decretaram situação de emergência em saúde pública por conta da dengue, com 350 decretos municipais em vigor, sendo a maioria em Minas Gerais. O número de casos e mortes podem ser até maior, já que os dados divulgados provavelmente não refletem a realidade. Há divergências entre as informações apresentadas pelo Ministério da Saúde e pelos governos estaduais. Enquanto o painel de arboviroses do órgão federal confirma 98 mortes em São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde já contabiliza 100 óbitos. A demora na confirmação dos casos tem sido um desafio, conforme destacado pela secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.

Em relação aos casos da doença, São Paulo já contabiliza 269.552 casos confirmados e 654.186 notificações, números alarmantes que evidenciam a gravidade da situação. As cidades mais afetadas pela dengue neste ano foram a capital, Guarulhos, Marília, Pederneiras, Taubaté e Jacareí, que registraram o maior número de óbitos. Tanto o Estado quanto a capital decretaram situação de emergência devido ao avanço da doença, que tem preocupado as autoridades de saúde. A cidade de São Paulo, por exemplo, teve um aumento de 40% nos casos de dengue em apenas uma semana, com 14.303 novos casos registrados no período.

O Ministério da Saúde anunciou medidas para tentar conter o avanço da dengue, incluindo a redistribuição de vacinas não utilizadas para os Estados e municípios em situação de emergência. A baixa adesão à vacinação levou à elaboração de um novo ranking pelo DPNI, com a inclusão de mais Estados e municípios na campanha de imunização. Em entrevista coletiva na última quarta-feira (21), a ministra Nísia Trindade demonstrou preocupação de que os casos concomitantes dengue e gripe pressionem o sistema de saúde do país.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA