Brasil ultrapassa a marca de 300 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19

Segundo o Ministério da Saúde, 129,8 milhões de brasileiros completaram o esquema vacinal, uma taxa de 73,3% da população-alvo

Walterson Rosa/MS Cerca de 21 milhões de brasileiros não voltaram aos postos para tomar a segunda dose



O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira, 19, a marca de 300 milhões de doses de vacina aplicadas contra a Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, 157,6 milhões de brasileiros receberam a primeira dose e 129,8 milhões tomaram as duas doses ou dose única. Sendo assim, 73,3% da população-alvo completou o esquema vacinal contra a doença. Se todos os 21 milhões de brasileiros voltarem aos postos para a segunda dose, a taxa de pessoas completamente imunizadas passaria de 73,3% para quase 85%.

De acordo com o levantamento da pasta, São Paulo, com 4,1 milhões de pessoas; e Minas Gerais, com mais de 2,2 milhões, são os Estados que mais possuem pessoas nessa situação. Dos 4,1 milhões, 2,9 têm entre 30 e 34 anos, faixa etária com o maior número de vacinados que não voltaram aos postos para completar o esquema. Para minar esse problema, ministério iniciará a campanha “Mega Vacinação” a partir deste sábado, 20, para incentivar os brasileiros que não voltaram para tomar a segunda dose ou dose de reforço a se vacinarem. Para dar visibilidade à iniciativa, a pasta irá promover eventos simultâneos em 6 capitais: São Paulo, Manaus, Curitiba, Brasília e Salvador. A força-tarefa acontece até 26 de novembro.