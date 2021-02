Brasil ultrapassa marca de 10 milhões de casos de Covid-19

No dia 26 de fevereiro, o primeiro caso da doença no Brasil completará um ano; total de mortos é de 243 mil, fazendo do país o segundo com mais vítimas fatais

Adekele Anthony Fote/Estadão Conteúdo - 22/12/2020 SP - MOVIMENTO/25 DE MARÇO/COVID-19 - GERAL - Profissionais da área da Saúde fazem uma intervenção alertando para a necessidade de se manter o uso das máscaras, do álcool em gel, e de evitar aglomeração, nas ruas do entorno da 25 de Março, na região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira, (22), em meio à pandemia do novo coronavírus que tem aumentando diariamente o número de infecção e já matou mais de 180 mil pessoas no Brasil. 22/12/2020 - Foto: ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO



No dia 26 de fevereiro de 2020, o Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19. Pouco menos de um ano depois, o país ultrapassou a marca de 10 milhões de casos da doença. Com os 51.879 casos registrados nas últimas 24 horas, o Brasil chegou a 10.030.626 infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes. Além disso, no mesmo período, foram registradas 1.367 mortes causadas pela doença, aumentando o total de vítimas fatais para 243.457. Com isso, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos da doença, se aproximando cada vez mais da Índia, segunda colocada da lista, e o segundo com mais mortes causadas pela Covid-19, sendo superado apenas pelos EUA. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta quinta-feira, 18. Os indicadores da doença mantiveram as últimas tendências. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,4%. Já a taxa de mortalidade aumentou para 115,9 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência da doença foi para 4773,1 a cada 100 mil habitantes.