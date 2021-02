PF encontra dois celulares na cela de Daniel Silveira e abrirá investigação

Aparelhos foram apreendidos durante vistoria realizada antes da audiência de custódia do parlamentar, preso após publicar vídeo com ataques aos ministros do STF

Câmara vai analisar caso de Daniel Silveira nesta sexta-feira, 19



A Polícia Federal (PF) apreendeu dois celulares na cela do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), na Superintendência da corporação, no Rio de Janeiro. Os telefones foram encontrados durante uma vistoria, no início da tarde desta quinta-feira, 18, antes da realização da audiência de custódia que manteve a prisão do parlamentar. O deputado bolsonarista foi detido em sua casa, em Petrópolis (RJ), na noite de terça-feira, 16, após a publicação de um vídeo com uma série de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A Polícia Federal informa que, durante a execução dos protocolos de segurança realizados em local de custódia, foram localizados, no início da tarde de hoje, 2 aparelhos celulares na sala onde se encontra custodiado o Deputado Federal Daniel Silveira na Superintendência da PF no Rio de Janeiro.Foi determinada a instauração de inquérito policial para apurar as circunstâncias dos fatos”, diz a PF em nota.

O juiz Airton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, decidiu pela manutenção da prisão de Daniel Silveira e determinou sua transferência para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio, em Niterói – o parlamentar deixou a Superintendência da PF por volta das 18h30. Na audiência de custódia, Silveira afirmou que, em seu entendimento, não houve situação de flagrante. “No meu entendimento, com todo o respeito à magistratura e à decisão do senhor ministro, tenho para mim que a situação reputada como flagrante, assim não poderia tê-lo sido, entendo, com todo respeito reiterado que não estávamos diante de uma situação de flagrante, cuja lavratura fora, então, irregular”, disse, segundo a ata da videoconferência, obtida pela Jovem Pan. A defesa do parlamentar também solicitou o relaxamento de sua prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura, por considerá-la ilegal.

A Câmara dos Deputados irá analisar a medida cautelar do STF contra Daniel Silveira nesta sexta-feira, 19, às 17h. Como a Jovem Pan mostrou, hoje a tendência é que a prisão de Daniel Silveira seja mantida. No entendimento da maioria dos parlamentares, derrubar uma decisão unânime da Suprema Corte criaria uma crise desnecessária com o Poder Judiciário.