Brasil ultrapassa os 470 mil mortos pela Covid-19

Nas últimas 24 horas foram contabilizadas 1.454 mortes e 37.936 casos, chegando ao número total de 16.841.408 contaminações

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Número de mortos não para de crescer no Brasil



Nesta sexta-feira, 4, o Brasil chegou ao número de 470 mil mortes pela Covid-19. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass, nas últimas 24 horas foram contabilizadas 1.454 mortes, totalizando 470.842. As contaminações nesse mesmo período foi de 37.936, chegando ao número total de 16.841.408. O Estado de São Paulo continua em primeiro no ranking de estados com 3.338.262 infecções e 113.474 óbitos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nas últimas 24 horas o estado registrou 1.176.377 casos e 31.016 mortes. O total de internados em UTIs em São Paulo está em 1.091, enquanto em enfermarias o número é de 855. A taxa de letalidade da doença está em 2,8% e a taxa de mortalidade em 224,1 para cada 100 mil habitantes.