Brasileiras presas injustamente na Alemanha chegam ao Brasil

Jeanne Paollini e Kátyna Baía chegaram a Goiânia nesta sexta-feira, 14; elas estavam presas desde 5 de maço por tráfico internacional de drogas, mas conseguiram provar a inocência

Reprodução/Instagram @lunaprovazio Brasileiras voltaram ao país após ficarem presas por mais de um mês



As duas brasileiras que foram presas injustamente na Alemanha acusadas de tráfico internacional de drogas chegaram ao Brasil nesta sexta-feira, 14. A informação foi divulgada por Luna Provázio, uma das advogadas do caso, nas redes sociais. As brasileiras deixaram a cidade de Frankfurt, na Alemanha, na quinta-feira 13, fizeram conexão em Guarulhos e chegaram a Goiás hoje. “Chegamos, Brasil. Obrigada a todos que oraram e cooperaram por esse momento. A luta pela justiça e reparação dos danos ainda continua”, disse a advogada ao posar na foto ao lado de Jeanne Paollini e Kátyna Baía. No Instagram, Lorena Baía, irmã de Kátyna, agredeu ao trabalho de Luna e de Chayana Kuss, outra advogada que atuou no caso. “Duas mulheres fortes, imbatíveis na luta por justiça”, escreveu a irmã da vítima, marcando os perfis das advogadas. A empresária e a veterinária foram liberadas na terça-feira, 11, após determinação do Ministério Público, que analisou vídeos enviados por autoridades brasileiras que comprovavam a inocência de Jeanne e Kátyna. Elas estavam presas desde 5 de março.