Brasileiro de 25 anos morre em combate na guerra da Ucrânia

Nesta segunda-feira, 7, foi divulgada a morte do estudante de medicina paranaense Antônio Hashitan, de 25 anos, que estava na Ucrânia combatendo voluntariamente ao lado de um grupo paramilitar ucraniano. Antônio morreu em combate na cidade de Bakhmut, de acordo com seus familiares, e a estimativa é que a morte tenha ocorrido entre 2 e 3 de agosto. O Itamaraty – Ministério das Relações Exteriores, entrou em contato com os familiares do estudante e prestará assistência no translado do corpo. O Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu (CAMMA), da PUC-PR, onde Antônio estudava, emitiu uma nota lamentando a perda do estudante e enviando condolências à família. “A PUCPR expressa condolências e solidariedade aos familiares e amigos de Antonio Hashitani, estudante de medicina da PUCPR que lutou no exército da Ucrânia e faleceu em combate na região da cidade de Bakhmut, na última quarta-feira (02). Estendemos nossos sentimentos e forças ao povo ucraniano diante do quadro de violência e guerra que enfrentam” diz a nota.