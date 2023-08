Alemanha descobre bomba da Segunda Guerra Mundial e evacua 13 mil pessoas

Artefato de uma tonelada foi achado durante obras em cidade localizada na região oeste do país europeu

Bernd Thissen/ DPA/AFP Bomba foi descoberta por acaso em meio a obras no entorno do jardim zoológico da cidade, como informou os bombeiros



Após a descoberta de uma bomba americana da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 13 mil pessoas foram evacuadas provisoriamente de suas casas em um bairro de Düsseldorf, no oeste da Alemanha, nesta segunda-feira, 7. Pesando um tonelada, segundo os bombeiros, o artefato deve ser desativado entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira. A bomba foi descoberta por acaso em meio a obras no entorno do jardim zoológico da cidade, como informou os bombeiros. Setenta e oito anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o solo das cidades alemãs segue repleto de bombas que não explodiram e que frequentemente são descobertas durante obras da construção civil; a última encontrada foi em 2017 em Frankfurt, pesando 1,4 tonelada o achado obrigou a evacuação de 65 mil pessoas. Em dezembro de 2021, uma dessas bombas explodiu em uma obra perto da estação de Munique, deixando quatro feridos e interrompendo o tráfego ferroviário.