Brasília enfrenta névoa densa por queimadas e seca prolongada

Há mais de 120 dias não chove no Distrito Federal; é o segundo dia consecutivo que a capital federal amanhece cinzenta

Joésdon Alves/Agência Brasil É o seguno dia consecutivo que a capital federal amanhece cinzento



Nos últimos dois dias, a capital federal, Brasília, tem enfrentado uma densa névoa causada pela fumaça de queimadas em diversas partes do Brasil. A combinação do céu nublado e da visibilidade comprometida é atribuída ao acúmulo de fumaça proveniente de incêndios em São Paulo, além da prolongada seca que afeta o Cerrado. No DF, não chove há maia de 120 dias. O aumento dos focos de incêndio tem sido notável em áreas como a Amazônia, Pantanal e Sudeste. Atualmente, 21 cidades do estado de São Paulo registram focos ativos de incêndio, enquanto 46 estão em estado de alerta máximo. Essa situação crítica é agravada pelas condições climáticas, que favorecem a propagação da fumaça e a poluição do ar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Diante desse cenário, é fundamental que a população tome precauções para proteger a saúde. Especialistas recomendam aumentar a ingestão de líquidos e minimizar a exposição à fumaça. Manter portas e janelas fechadas e evitar atividades físicas em horários de maior poluição são medidas essenciais para reduzir os riscos à saúde.

O uso de máscaras é fortemente aconselhado, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes. Caso surjam sintomas respiratórios, é crucial procurar atendimento médico imediatamente, a fim de evitar complicações e garantir a saúde da população em meio a essa crise ambiental.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Tamyres Sbrile