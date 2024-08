Queimadas fazem cidades do interior de São Paulo suspenderem aulas

Os incêndios que atingiram o interior defizeram algumas cidades afetadas pelo fogo e pela fumaça suspenderem as aulas na rede pública. O governo paulista decretou na sexta-feira (23), emergência em alguns municípios. Até agora, três suspeitos de provocar queimadas foram presos. Na manhã desta segunda-feira (26), a Defesa Civil do Estado afirmou que não há mais registro de focos ativos de incêndios, mas 48 municípios permanecem em alerta máximo para queimadas. Altinópolis, Brodowski, Batatais e Ribeirão Preto estão entre os municípios que suspenderam as aulas em suas redes municipais. Em Brodowski, as aulas serão retomadas nesta terça-feira (27). A prefeitura afirma que fará limpeza nas escolas nesta segunda-feira para receber os alunos.