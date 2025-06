BRF abate 74 mil galinhas em Goiás para conter gripe aviária

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) deu a autorização para que o abate ocorresse no último fim de semana; desde o início da crise da gripe aviária em maio, o Brasil tem enfrentado novos casos, especialmente entre aves silvestres

Filipe Araújo/Estadão Conteúdo Galinhas abatidas serão destinadas ao processamento industrial



A BRF, responsável pelas marcas Sadia e Perdigão, anunciou a decisão de realizar o abate de 74 mil galinhas em Goiás. Essa ação foi motivada por um caso de contaminação de aves domésticas na localidade de Santo Antônio da Barra. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) deu a autorização para que o abate ocorresse no último fim de semana. A medida foi tomada de forma voluntária pela empresa, com o objetivo de garantir a biosseguridade em relação à gripe aviária. As galinhas abatidas serão destinadas ao processamento industrial, contribuindo para a cadeia produtiva da empresa. Desde o início da crise da gripe aviária em maio, o Brasil tem enfrentado novos casos, especialmente entre aves silvestres.

O estado de São Paulo também confirmou a presença do vírus em uma ave migratória, o que acendeu alertas sobre a propagação da doença. A Seara, que é concorrente da BRF, também precisou realizar um abate emergencial de frangos em uma granja próxima ao foco da infecção. O Mapa instituiu um período de “vazio sanitário” de 28 dias após a desinfecção da área em Montenegro, que deve ser finalizada em 19 de junho, desde que não surjam novos casos.

