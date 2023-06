Polícia Civil deflagra operação contra membros de torcidas organizadas do Rio de Janeiro

Mais de 30 equipes da polícia e do Ministério Público cumprem 28 mandados de busca e apreensão na capital e na Região Metropolitana do Rio

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Foram analisadas mais de 200 horas de filmagens e 80 depoimentos prestados à Corporação



A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta segunda-feira, 5, a 2ª fase da Operação Discórdia, tendo como alvo membros de torcidas organizadas na capital. Ao todo, mais de 30 equipes da Polícia Civil e do Ministério Público (MP) cumprem 28 mandados de busca e apreensão na capital e na Região Metropolitana, em endereços que relacionados aos principais identificados nos eventos de violência dentro e fora dos estádios. Além da Polícia Civil, participaram da força-tarefa e da operação o Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), o Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), o Ministério Público e o Juizado Especial do Torcedor. A operação tem como objetivo combater a intolerância esportiva e seus desdobramentos, como danos ao patrimônio público e privado, lesões corporais e até mesmo mortes durante confronto entre as organizadas. Para basear os trabalhos da força-tarefa, foram analisadas mais de 200 horas de filmagens e mais de 80 depoimentos para que fossem identificados os principais envolvidos. Até o momento, não foi divulgado um balanço com o resultado dos cumprimentos de mandatos.