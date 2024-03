Busca por fugitivos de Mossoró supera tempo de procura por Lázaro Barbosa

Força-tarefa completa 21 dias de trabalhos nesta terça-feira; detentos foram avistados por moradores de Baraúna

JOSÉ ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO A penitenciária de Mossoró é a segunda unidade com menos detentos do país, com apenas 68 presos



A busca pelos dois detentos que fugiram da penitenciária federal de Mossóro, no Rio Grande do Norte, completa 21 dias nesta terça-feira, 5, e já supera o tempo de procura por Lázaro Barbosa, cuja fuga da cadeia demandou 20 dias de operação policial no Distrito Federal e em Goiás, em 2021. Como o site da Jovem Pan mostrou, os dois fugitivos de Mossoró foram avistados novamente por moradores no município de Baraúna (RN) durante a madrugada. A força-tarefa que atua na busca pelos fugitivos realiza, agora, um novo cerco em uma fazenda na cidade.

De acordo com investigadores, os criminosos invadiram um galpão agrícola e chegaram a agredir o proprietário do local. A polícia acredita que eles buscavam suprimentos. A força-tarefa conta com agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e polícias locais. No último sábado, o traficante Fernandinho Beira-Mar, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, e outros 23 presos foram transferidos para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A mudança aconteceu após a fuga dos detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento.