Busca por imóveis próximos ao metrô cresce em São Paulo

A proximidade com o metrô tem sido decisiva para quem procura um imóvel para alugar em São Paulo. Um levantamento da administradora Lello mostra que, no primeiro trimestre de 2025, metade das novas locações residenciais ocorreu nas imediações de estações da linha vermelha, que liga a zona leste ao centro da capital. Bairros como Tatuapé e Mooca, por onde passa o eixo leste-oeste do sistema metroviário, concentram boa infraestrutura e facilidade de deslocamento, fatores que têm pesado na decisão dos inquilinos.

A busca por praticidade no dia a dia tem impulsionado essa tendência. A empresa, que administra cerca de 16 mil imóveis na cidade, também observou um alto volume de buscas por imóveis próximos à linha azul do metrô, que atende o eixo norte-sul. Seis em cada dez consultas feitas por meio da plataforma da Lello com filtro por linha foram direcionadas à linha azul, seguida pela linha vermelha, com três em cada dez buscas.

Além do aluguel, a proximidade com o metrô também pesa nas buscas por imóveis à venda. Metade das consultas por unidades à venda foi por imóveis próximos à linha azul. Segundo a empresa, a mobilidade é um dos fatores determinantes em relação à moradia na cidade de São Paulo.