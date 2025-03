Ar-condicionado é o item mais buscado por quem procura imóveis em São Paulo

Pesquisa abrangendo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e a capital paulista revelou a variação de preços em 2024 e as tendências de consumo no mercado imobiliário

Os preços dos imóveis à venda em São Paulo registraram uma alta de 4,28% em 2024, abaixo da inflação do período, que foi de 4,83%, segundo o Relatório de Compra e Venda QuintoAndar. Na prática, isso representa uma leve desvalorização real de 0,55% no valor do metro quadrado na capital paulista. No Rio de Janeiro, o preço médio do metro quadrado caiu 2,95% ao longo do ano, enquanto Belo Horizonte registrou uma alta de 5,93%, superando a inflação e apresentando uma valorização real de 1,1%.

De acordo com Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar, a alta dos juros impactou a demanda e conteve a valorização dos imóveis. “A dificuldade de obtenção de crédito, com os bancos aumentando as taxas de financiamento, tem feito muitos adiarem a compra do imóvel próprio”, afirma. Até o fim de 2024, o preço médio do metro quadrado foi de R$ 7.315 em São Paulo, R$ 5.000 no Rio de Janeiro e R$ 5.032 em Belo Horizonte.

Ar-condicionado lidera buscas em São Paulo

Apesar da estagnação nos preços, a demanda por imóveis com ar-condicionado disparou em São Paulo. O filtro para unidades que já contam com o equipamento foi o mais utilizado em buscas de compra, superando itens tradicionais como vaga de garagem e varanda.

A mudança no perfil de busca pode estar relacionada às ondas de calor registradas em 2024, ano mais quente desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. “Muitos condomínios não permitem a instalação do ar-condicionado, por isso a busca por imóveis que já têm o equipamento se tornou essencial”, explica Reis.

Filtros mais populares no Rio e em BH

No Rio de Janeiro, os filtros mais buscados foram “apartamento cobertura”, “vista livre” e “sol da manhã”. Segundo especialistas, fatores como posição solar e privacidade têm impacto direto na valorização dos imóveis cariocas. “Uma vista livre pode garantir maior privacidade e valor de mercado”, pontua Reis.

Em Belo Horizonte, os bairros mais procurados foram Buritis, Castelo e Santo Antônio, que subiu no ranking e desbancou regiões valorizadas como Lourdes e Sion. “O Santo Antônio é um bairro nobre, residencial e com boas opções de comércio e lazer, mas com preço do metro quadrado mais acessível que Savassi, o que atrai compradores”, explica o especialista. A expectativa para 2025, segundo o QuintoAndar, é de um mercado imobiliário ainda em desaceleração, com uma desvalorização real dos imóveis mais significativa do que a observada em 2024.