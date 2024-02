Buscas por fugitivos de penitenciária federal de Mossoró chegam ao 11º dia

Mais de 300 agentes, além de membros da Força Nacional, estão mobilizados na procura pelos detentos; na sexta, o irmão de um dos procurados foi preso

As buscas pelos dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegam ao 11º dia neste sábado, 24. A fuga de Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça — suspeitos de terem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, no Acre — conseguiram escapar na madrugada do último dia 14. Desde então, mais de 300 agentes estão mobilizados, além de membros da Força Nacional, autorizados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Segundo ele, o pisódio de fuga “não afeta, em hipótese nenhuma, a segurança das cinco unidades prisionais federais”. O ministro, porém, admitiu que “é um problema localizado e será superado em breve com a colaboração de todos”.

Como o site da Jovem Pan mostrou, na sexta-feira, 23, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre prendeu o irmão de um dos fugitivos. O homem é condenado por roubo e participação em organização criminosa e estava com mandado de prisão em aberto. Os policiais chegaram até ele durante as investigações sobre a fuga dos dois homens. Já na quinta, três pessoas foram presas em flagrante por supostamente terem facilitado a fuga de detentos no presídio de segurança máxima de Mossoró.

