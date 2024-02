Força-tarefa prende no Acre irmão de fugitivo em Mossoró

Homem, que estava com mandado de prisão em aberto, é condenado por roubo e participação em organização criminosa

JOSÉ ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Operação no Acre foi desencadeada após fuga de dois detentos em Mossoró (RN)



A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre prendeu, nesta sexta-feira, 23, o irmão de um dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. O homem é condenado por roubo e participação em organização criminosa e estava com mandado de prisão em aberto. Os policiais chegaram até ele nas investigações acerca da fuga de dois homens, uma vez que há várias forças de segurança envolvidas nas buscas, com trocas de informações. Na quinta, 22, três pessoas foram presas em flagrante por supostamente terem facilitado a fuga de detentos no presídio de segurança máxima em Mossoró. As prisões teriam ocorrido em flagrante na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Foram apreendidas ainda armas, drogas, munições e um carro suspeito de ter sido usado para fornecer armas aos criminosos durante a fuga.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo a Polícia Federal, também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, Quixeré (CE) e Aquiraz (CE). O presídio federal registrou a primeira fuga da história do sistema prisional federal no último dia 14, quando dois presos escaparam pela luminária da cela. Os fugitivos identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça são suspeitos de terem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, no Acre. No dia 16, os presos chegaram a fazer uma família refém em um local a 15 quilômetros da prisão. Os criminosos invadiram uma casa, onde ficaram por cerca de quatro horas, pediram comida e roubaram ao menos dois celulares. Em seguida, deixaram o endereço.

*Reportagem produzida com auxílio de IA