Butantan entrega 600 mil doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde

Segundo o instituto, mais de 3,7 milhões de doses foram entregues ao Plano Nacional de Imunização; insumos para a produção de mais 15 milhões devem chegar na próxima semana

Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Lote de 1,2 milhão de doses foi entregue na terça-feira, 23



O Instituto Butantan entrega, neste domingo, 28, um lote com 600 mil doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. Com isso, sobe para 3,753 milhões o número de doses entregues ao Plano Nacional de Imunização (PNI). Outros lotes serão entregues ao governo federal nos próximos dias, mas as quantidades não foram divulgadas até o momento. Na terça-feira, 23, o Butantan entregou 1,2 milhão de doses ao governo federal. No mesmo dia, o diretor do instituto, Dimas Covas, anunciou que 8,2 mil litros do insumo da vacina devem chegar até o dia 2 de março. Com essa quantia, ao menos 15 milhões de doses podem ser produzidas.

Na segunda-feira, 15, o Ministério da Saúde assinou o contrato com o Instituto Butantan para a compra de mais 54 milhões de doses da vacina Coronavac, totalizando 100 milhões com entrega prevista até setembro. A previsão é que 52 milhões do imunizante sejam entregues até o final de abril. “Com relação ao contrato adicional de 54 milhões de doses assinado com o Ministério da Saúde, no programa contratado a última entrega seria em setembro. Nós vamos fazer todo o esforço para adiantar a produção e essa entrega e esperamos que, no máximo em agosto, tenhamos a entrega total de 100 milhões de doses”, disse Dimas Covas.