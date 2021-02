Prefeitura de SP abre mais um drive-thru para vacinação contra a Covid-19 neste domingo

Posto fica localizado na região de Pinheiros e atenderá os idosos acima de 80 anos até as 19h, assim como as unidades do Pacaembu, do Anhembi, da Igreja Boas Novas e do Autódromo de Interlagos

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/02/2021 Vacinação no drive-thru do Pacaembu levou milhares de idosos à região neste sábado, causando congestionamento no entorno do estádio



Para ampliar a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, abriu mais um posto drive-thru neste domingo, 28. Ele fica localizado no Clube Hebraica, na região de Pinheiros. A entrada se dá pelo estacionamento do clube, na rua Doutor Alceu de Assis e a imunização vai até as 19h, assim como nos postos do Pacaembu, da Igreja Boas Novas, na Vila Prudente, do Anhembi e o do Autódromo de Interlagos. O drive-thru localizado na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, funcionará até as 17h. Por volta das 11h30 deste domingo não havia registro de trânsito em nenhuma dessas regiões, diferentemente deste sábado, 27, onde foram registrados congestionamentos desde cedo devido à vacinação no estádio do Pacaembu.

Durante a visita do governador do Estado de São Paulo, João Doria, ao posto da Praça Charles Miller, um idoso disse que chegou a aguardar cinco horas dentro do carro para conseguir tomar a vacina. Outros idosos também reclamaram da espera, dizendo que tinham esperado três horas para receber a imunização. Em resposta, Doria disse que fazer o cadastro no site “Vacina Já“, do governo do Estado, agiliza o processo, tendo em vista que a parte burocrática antes da vacinação leva cerca de 10 minutos. A Prefeitura de São Paulo espera imunizar cerca de 140 mil idosos na faixa etária contemplada atualmente. A partir desta segunda, quem tiver mais de 80 anos e ainda não tiver tomado a vacina, pode comparecer a uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas pela cidade.