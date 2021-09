ButanVac é segura e apresenta alta resposta imunogênica, apontam estudos preliminares

Pesquisa realizada por cientistas da Tailândia e Estados Unidos mostra resposta imunológica marcante após duas semanas da segunda dose

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO ButanVac é a primeira vacina de produção 100% nacional



Estudos preliminares realizados por universidades do exterior apontam que a ButanVac, primeira vacina contra a Covid-19 de produção integral no Instituto Butantan, é segura e tem alta resposta imunogênica. Na fase 1 do estudo, cientistas da Universidade Mahidol, de Bangkok, na Tailândia, da Icahn School of Medicine do Hospital Mount Sinai, de Nova York, e da Universidade do Texas, em Austin, constataram uma resposta imunológica marcante duas semanas após a aplicação da segunda dose da vacina. A pesquisa reuniu 210 voluntários, sendo 82 homens e 128 mulheres com idades entre 18 e 59 anos, que receberam diferentes dosagens. Os participantes tomaram as duas doses com um intervalo de 28 dias. Foram registrados efeitos adversos em menos de um terço deles, sem nenhuma ocorrência grave. Os sintomas mais frequentes foram dor e sensibilidade, além de fadiga, cefaleia e mialgia, principalmente nos voluntários que receberam doses maiores.

“A vacina inativada tem um perfil de segurança aceitável e é altamente imunogênica. Esta vacina pode ser produzida a baixo custo em qualquer instalação projetada para a produção da vacina inativada do vírus da influenza”, explicam os autores do artigo. Os ensaios clínicos da ButanVac também já estão em andamento no Brasil. A primeira etapa da fase 1 está sendo realizada em Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, e Guaxupé, São Sebastião do Paraíso e Itamogi, Minas Gerais.