Cachorra é adotada após viralizar nas redes por defender suspeito de furtar restaurante em BH; assista

Uma cachorra, que viralizou nas redes sociais por defender o tutor que havia sido preso em Belo Horizonte, foi adotada em Minas Gerais. Em 6 de outubro, um suspeito foi preso por envolvimento em um furto dentro de um restaurante. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela polícia, o homem saiu pela janela do estabelecimento comercial com uma televisão. No momento em que foi detido, Mel, também conhecida como Caramela, impediu a Polícia Militar (PM) de chegar na viatura e apenas se acalmou quando foi colocada no veículo junto com o tutor. Um dia depois do vídeo viralizar na internet a cachorra ganhou um novo lar. O dono de uma barbearia, Fabrício Simas, contou que Mel estava na porta de sua loja. No entanto, ele ainda não sabia do inusitado episódio. Ele alimentou ela e a levou a uma clínica veterinária para receber atendimento médico. Como ninguém foi atrás da cachorra, Fabrício decidiu adotá-la e colocou, a princípio, o nome de Francisca, em homenagem a São Francisco de Assis, protetor dos animais. Mel se juntou a outra cachorra da família, chamada Mina.