Tricampeão mundial de jiu-jitsu é assassinado no litoral paulista

Caso ocorreu em frente a um restaurante em Praia Grande nesta quarta-feira, 12, e segue sendo investigado; homem invadiu o local e matou outra pessoa

Arquivo Pessoal Tricampeão mundial de jiu-jitsu foi uma das vítimas de ataque em um restaurante no litoral paulista



O paratleta Thaynã Higor, tricampeão mundial pela Confederação Brasileira Paradesportiva de Jiu-Jitsu (CBPJJ), foi morto em frente a um restaurante em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira, 12, por volta das 23 horas. Ele tinha 25 anos. Um outro homem foi baleado dentro do restaurante e também morreu. De acordo com as autoridades, o atirador ainda invadiu o local e matou outro homem. Uma câmera do estabelecimento registrou o momento em que o homem atira no paratleta, que estava parado em frente ao restaurante. Em seguida, três pessoas tentaram fugir do local, mas voltaram para dentro do restaurante após o criminoso apontar o revólver a eles. A câmera registra o momento em que ele aponta a arma para outro cliente, dentro do estabelecimento e atira. A vítima era um idoso, que não teve a identidade revelada. Ele foi hospitalizado, mas morreu nesta quinta-feira, 13. O autor dos disparos fugiu para outro local e chegou a fazer reféns em uma pizzaria. No entanto, policiais militares conseguiram prender o criminoso. Ele foi levado para a Delegacia Sede de Praia Grande, onde o caso segue sendo investigado. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais.