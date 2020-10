Cadeirante morre após ser jogado em rio de Bauru

Vendedor ambulante sofreu tentativa de assalto; agressor fugiu do local, mas foi detido por uma equipe da Polícia Militar e preso em flagrante por homicídio

Reproduição/Jovem Pan Samu foi acionado e constatou a morte do vendedor



Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 29, por homicídio após empurrar um vendedor ambulante, que é cadeirante, em um rio no bairro Bela Vista, na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Segundo testemunhas, o vendedor foi abordado pelo criminoso, que o agrediu, o levou até um viaduto e o atirou em um rio. O agressor fugiu do local, mas foi detido por uma equipe da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros foi ao local fazer o resgate e tentou reanimar o homem por cerca de 30 minutos, mas não conseguiu. O Samu foi acionado e constatou a morte do vendedor. O criminoso foi indiciado por homicídio qualificado. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru.