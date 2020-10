‘Não foram só pessoas que votaram, existiram robôs’, diz Felipe Prior sobre paredão histórico do BBB

Em entrevista ao programa Pânico, o ex-bbb lembra polêmicas e revela planos para o futuro; o paredão de Prior e Manu Gavassi teve 1,5 milhão de votos e bateu todos os recordes do reality

Reprodução/Instagram Felipe Prior foi o décimo eliminado da 20ª edição do Big Brother Brasil em uma votação histórica



Com 56,73% dos votos, Felipe Prior foi o décimo eliminado da 20ª edição do Big Brother Brasil após enfrentar um paredão histórico contra a cantora Manu Gavassi. Ao todo, a disputa entre eles contabilizou mais de 1,5 bilhão de votos. Em entrevista ao programa Pânico desta quinta-feira, 29, Prior lembrou sua saída da casa. “Não questiono minha derrota, entrei em um programa sério. Fiquei muito bravo com a eliminação porque sou muito competitivo, gosto de ganhar. Não era pelo dinheiro, mesmo se a disputa valesse R$ 100 eu teria vontade de ganhar. Muitos dizem que meu paredão com a Manu foi uma briga que dividiu o público, homens contra as mulheres. Não foi assim porque a maioria do meu público é feminino”, contou. Ainda sobre a eliminação, Prior contestou a quantidade de votos. “Não foram só as pessoas que votaram, com certeza existiram robôs. É impossível que um paredão contabilize 1,5 bilhão de votos apenas de humanos, sou arquiteto e sei fazer contas.”

Durante a transmissão do reality show, o público levantou polêmicas em torno do participante. “Quando entrei no BBB, dei meu celular na mão de um amigo para que ele cuidasse das minhas redes sociais e não apaguei nada do que eu tinha publicado. Na época, eu seguia o perfil do Bolsonaro no Instagram, não por gostar dele, mas para acompanhar as informações e fui atacado por isso. Logo em seguida encontraram uma foto antiga minha com o meu melhor amigo e começaram a dizer que eu sou gay. Criaram um preconceito e mesmo se eu fosse, idaí?”, questionou. Desde que deixou a casa, Prior avalia que sua vida mudou completamente. “Fiquei mais bonito depois do BBB. Algumas das meninas que me davam bota antigamente, estão me dando beijinho na boca. Dá até um pouco de medo porque a gente não sabe a intenção da pessoa, a maldade. Muitas pessoas me pedem divulgação de suas marcas e eu divulgo, mas quando eu peço para divulgarem a minha pizzaria o pessoal some, não dá moral. Assim percebi que a fama é um mundo vazio”. Sobre seus planos para o futuro, o ex-bbb disse que está “100% focado” em seu canal no YouTube, o ‘Felipe Prior’, garante que não pretende ingressar em outro reality show e que, também, não foi convidado pela Globo para desenvolver outros projetos.

No último dia 1°, Felipe Prior se tornou réu pelo crime de estupro. Os casos vieram a público após a denúncia de três mulheres – duas foram vítimas do estupro e uma da tentativa. As advogadas das mulheres afirmaram em nota que “lutam não só para que o abusador seja responsabilizado, mas para que no futuro mulheres possam denunciar agressões sem serem atacadas, revitimizadas e desacreditadas pela sociedade e até por estruturas de Estado criadas para acolhê-las”. Já a defesa de prior alega, também em nota, que “depois de uma criteriosa investigação, a autoridade policial concluiu pela inocência de Felipe Prior. As provas coletadas ao longo do inquérito demonstraram que ele não cometeu qualquer crime. A defesa confia que o poder judiciário também concluirá pela inocência de Prior e afastará as acusações infundadas.”

