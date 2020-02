Cai para 4 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (14) que o número de casos suspeitos de contaminação por novo coronavírus no Brasil chegou a quatro, uma queda de dois casos em relação a esta quinta.

Segundo a pasta, há um caso suspeito no Estado de São Paulo, outro no Paraná e dois no Rio Grande do Sul. Desde o início do surto, 43 casos suspeitos já foram descartados no Brasil. O Brasil ainda não teve registros confirmados de coronavírus.