Caixa d’água desaba e atinge prédio no Rio de Janeiro

Ao todo, 30 apartamentos ficaram danificados; Defesa Civil interditou o condomínio e agentes permanecem trabalhando no local

Cléber Mendes/Estadão Conteúdo Caixa d'água cai em condomínio, em Santa Cruz, e deixa uma mulher ferida



Uma caixa d’água desabou e atingiu um prédio, na manhã desta quarta-feira, 15, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao todo, 30 apartamentos ficaram danificados. A Defesa Civil interditou o condomínio, que faz parte do programa “Minha Casa Minha Vida”, do governo federal. O reservatório ficava em cima de uma casa de manutenção, que cedeu e atingiu cinco andares. Uma mulher ficou ferida. Procurada pela Jovem Pan, a Caixa Econômica Federal (CEF) informou, por meio de nota, que entrou em contato com a construtora responsável para saber quais medidas serão tomadas. A Direcional Engenharia, por sua vez, responsável pela construção do prédio, disse que enviou uma equipe técnica ao local e afirmou que a caixa d’água foi fabricada por uma empresa terceirizada. A empresa também esclareceu que o reservatório passará por perícia técnica para descobrir o motivo do desabamento.

Em relação ao estado de saúde dos moradores, o Corpo de Bombeiros disse que apenas uma mulher, de 31 anos, ficou ferida. Ela recebeu os primeiros socorros no local e em seguida foi encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II. Segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro, agentes permanecem na área para verificar a existência de riscos estruturais e auxiliar os moradores na retirada de pertences.