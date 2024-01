Caixa Econômica Federal abre concurso público com 4 mil vagas

O edital será publicado nos próximos 30 dias; metade das oportunidades é destinada às áreas de tecnologia do banco

Marcelo Camargo/Agência Brasil - 05/05/2020 Sede da Caixa Econômica Federal



A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira, 12, a abertura de um concurso público com 4.000 vagas, sendo metade delas destinadas às áreas de tecnologia do banco. O objetivo é impulsionar a digitalização e modernização das operações. O edital será publicado nos próximos 30 dias. A iniciativa faz parte das diretrizes do plano estratégico do banco, divulgado em dezembro, que visa melhorar o atendimento online e contratar produtos como o crédito imobiliário através dos canais digitais. Além das vagas na área de tecnologia, as outras 2.000 vagas serão destinadas aos funcionários que trabalham nas operações bancárias, como na rede de atendimento. A abertura do concurso era uma demanda interna, devido à redução do contingente da Caixa nos últimos anos. Com isso, a instituição busca fortalecer sua equipe e garantir um melhor atendimento aos clientes.

Além do concurso público, a Caixa também abrirá um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV), voltado para funcionários com mais tempo de casa. Serão aceitas até 3.200 adesões. As inscrições para o PDV também serão abertas no próximo mês. Essa medida visa ajustar o quadro de funcionários da Caixa de acordo com as necessidades atuais, permitindo uma maior eficiência operacional. Tanto a abertura do concurso quanto o PDV foram aprovados pelo conselho de administração da Caixa na quinta-feira, 11. A expectativa é que essas ações contribuam para o fortalecimento do banco e para a melhoria dos serviços oferecidos aos clientes. Com a digitalização e modernização das operações, a Caixa busca se adaptar às novas demandas do mercado e oferecer soluções cada vez mais eficientes e acessíveis aos seus usuários.