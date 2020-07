Presidente da Caixa diz ter sido hackeado por fraudadores do auxílio emergencial

Pedro Guimarães afirmou que foram vazadas informações como endereços, telefones, placas de carro e e-mails

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Pedro Guimarães é o atual presidente da Caixa Econômica Federal



O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disparou mensagens para os seus contatos do celular neste domingo, 19, dizendo ter sido hackeado e, que por isso, iria parar de usar o atual número de telefone. Guimarães disse aos contatos que foram vazadas informações como endereços, telefones, placas de carro e e-mails. Além disso, ele teria recebido ameaças à sua família. Guimarães afirmou, nas mensagens, que os dados não foram obtidos da Caixa e associou a invasão a criminosos que fraudaram o auxílio emergencial. “Hoje descontinuarei o uso deste número. Descobrimos que vários dados pessoais meus foram vazados por hackers que fraudaram o Auxílio Emergencial e não estão mais conseguindo, dado todas as medidas que tomamos”, escreveu Guimarães pelo WhatsApp, por volta das 13h30 deste domingo, 19

Uma série de fraudes em saques e pagamentos com recursos do auxílio emergencial levou a Caixa a um prejuízo de mais de R$ 60 milhões. Falhas na poupança digital e no aplicativo Caixa Tem, entre outras brechas, permitiram a criminosos acessarem as contas dos beneficiários e usar o dinheiro. O valor do desfalque seria suficiente para pagar a cota de R$ 600 do benefício a mais 100 mil brasileiros.

A Caixa respondeu à época que atuava “com inteligência, prevenção e combate a fraudes e adota as melhores práticas e ferramentas de mercado para proteção de suas aplicações de forma a proteger seus clientes e beneficiários”. Segundo o banco, as áreas de segurança realizam monitoramento e mapeamento contínuo de seus sistemas, em colaboração com os órgãos de segurança, com o objetivo de coibir movimentações indevidas.

