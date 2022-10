Caixa sorteia prêmio de R$ 10,2 milhões da Mega-Sena; confira as dezenas 

Os números do concurso 2527 foram divulgados na noite deste sábado, 8

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caixa sorteou os números do concurso 2527 da Mega-Sena



A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado, 8, o sorteio do concurso 2527 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 08-19-29-38-48-56. Até a publicação desta matéria, a Caixa não informou se houve algum vencedor. O prêmio estimado é de R$ 10.242,650,28. Apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Clientes que possuem conta corrente no banco podem usar o Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.