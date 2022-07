Piloto aciona paraquedas e faz pouso de emergência em rua residencial na Bélgica

Um vídeo realizado por moradores de um bairro residencial na Bélgica capturou o momento exato em que um piloto sai andando após acionar um sistema de paraquedas de emergência e realizar um pouco no meio da rua após o avião cair de bico. Segundo a agência de notícias Associated Press, apesar de abalado o piloto disse que sofreu sofrimentos leves. O caso aconteceu na sexta-feira, 15, perto de Bruges. A testemunha que registrou o momento, informou que ouviu duas pequenas explosões, antes de notar a aeronave fazendo sua descida lenta. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais.

Belgian pilot is safe after his Dyn’Aéro MCR01 plane (OO-E64) developed snag mid air and he had to deploy the emergency BRS parachute to save his life on 15th July.

