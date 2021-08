‘Caixas misteriosas’ são encontradas em praia de Salvador

Material foi recolhido com ajuda de guindaste e enviado à Capitania dos Portos; ele deverá passar por análise

Limpurb/Divulgação Caixas foram encontradas na Praia do Flamengo, em Salvador



Pelo menos oito “caixas misteriosas” foram encontradas nesta segunda-feira, 2, no mar da Praia do Flamengo, em Salvador. Os objetos, que ainda não foram identificados, foram retirados da praia com ajuda de um guindaste e cordas pela Empresa de Limpeza Urbana da capital (Limpurb) e entregues à Capitania dos Portos, que decidirá sobre o futuro dos objetos junto à Marinha. Segundo a Universidade Federal da Bahia, a Capitania colheu amostras das caixas e enviou ao Centro de Excelência em Geoquímica do Instituto de Geociências da instituição. “Visualmente a amostra não aparenta se tratar de petróleo, no entanto o protocolo analítico inicial requer lavagem de uma pequena área amostral, com solvente, para identificar possível vestígio de óleo”, diz trecho da nota da UFBA.