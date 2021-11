Calçada desaba e pessoas caem em rio durante evento em Joinville; veja vídeo

Entre os feridos estão 11 crianças que foram atendidas pelo Hospital Infantil do município, sendo que todas sofreram apenas ‘escoriações leves’

Reprodução/ Facebook Vereador Rubens Angioletti De acordo com a prefeitura, não houve feridos graves no acidente



Uma calçada cedeu e fez com que diversas pessoas caíssem dentro de um rio na cidade de Joinville, em Santa Catarina. O episódio aconteceu na noite desta segunda-feira, 22, durante uma apresentação de Natal que acontecia na cidade. Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Joinville confirmou que não foram registradas vítimas graves. Dentre os feridos, estão 11 crianças, que foram levadas ao Hospital Infantil de Joinville. Segundo a instituição, todas as crianças apresentaram escoriações leves, e estão sendo observadas. Até o momento da publicação desta matéria, duas delas receberam alta. De acordo com a prefeitura “todas as pessoas que precisaram de atendimento foram socorridas e estão sendo assistidas em unidades de saúde da cidade”. Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram o momento do acidente. Confira:

Momento em que galeria desaba durante evento de natal em Joinville.#natal #joinville #acidente pic.twitter.com/fGUvaS7uZ9 — Luiz Fernando Ramos Godinho (@djgodinho_) November 23, 2021