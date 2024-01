Calor de 2024 pode superar recorde de 2023, diz ONU

Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a tendência de aquecimento observada entre junho e dezembro de 2023 continuará este ano

MELINA D LOURDES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Termômetro marca 39°C na Avenida Ataliba Leonel, no bairro de Santana, região norte da cidade de São Paulo



A Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu um alerta nesta sexta-feira, 12, afirmando que este ano pode superar o recorde de calor registrado em 2023. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a tendência de aquecimento observada entre junho e dezembro de 2023 continuará em 2024, devido aos efeitos do fenômeno meteorológico El Niño. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) também projeta que há uma probabilidade de um em três de que 2024 seja mais quente que 2023, e uma certeza de 99% de que este ano estará entre os cinco mais quentes já registrados. Os Acordos de Paris para o clima estabeleceram como objetivo limitar o aumento da temperatura a 1,5° C em relação à era pré-industrial. No entanto, segundo a NOAA, a temperatura global da superfície em 2023 foi 1,18º C superior à média do século XX. Além disso, foi mais quente que o segundo ano mais quente, 2016, por uma margem recorde de 0,15º C. O relatório da NOAA também aponta que a temperatura subiu especialmente no Ártico, no norte da América do Norte, na Ásia Central, no Atlântico Norte e no leste do Pacífico tropical.