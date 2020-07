Câmara aprova projeto que ‘congela’ parcelas do Minha Casa Minha Vida

Suspensão de parcelas por 180 dias ainda será analisada pelo Senado

Reprodução As parcelas suspensas deverão ser quitadas depois do prazo do financiamento original



A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira, 20, o projeto que permite suspender o pagamento de parcelas do programa Minha Casa Minha Vida por 180 dias em função da pandemia da covid-19. O texto aprovado foi o substitutivo do deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), que seguirá para análise do Senado.

A medida vale para os beneficiários da faixa 1, que têm renda familiar mensal de até R$ 1,8 mil, e usaram recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) ou do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) para o financiamento.

As parcelas congeladas deverão ser quitadas depois do prazo do financiamento original. Pelo projeto, contudo, o total de parcelas do programa que serão adiadas, a ser suportado pelo Tesouro Nacional será limitado a R$ 215,4 milhões.

De acordo com a proposta, o vencimento da parcela anual de beneficiários com operações enquadradas no Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) também será adiado para dezembro de 2020.

* Com Estadão Conteúdo