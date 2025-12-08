Jovem Pan > Notícias > Brasil > Câmara de SP aprova em 2º turno projeto que regulamenta mototáxi

Câmara de SP aprova em 2º turno projeto que regulamenta mototáxi

A proposta contou com 32 votos favoráveis

  • Por Jovem Pan
  • 08/12/2025 22h28
ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE SERVIÇO DE MOTO O texto será encaminhado ao prefeito Ricardo Nunes

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta segunda-feira (8), em segunda votação, o projeto de lei que estabelece regras para o transporte de passageiros em motocicletas.

A proposta, identificada como PL 1487/2025 e elaborada pela Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, contou com 32 votos favoráveis, 16 contrários e uma abstenção. Agora, o texto será encaminhado ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) para análise e possível sanção.

