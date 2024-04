Câmara de SP deve votar privatização da Sabesp nesta quarta com expectativa de aprovação no primeiro turno

Adesão da capital é importante garantir a venda da empresa ao setor privado; também está marcada para amanhã, às 17h, uma reunião no Palácio dos Bandeirantes a fim de definir os novos contratos

João Raposo/Rede Câmara Projeto precisa da maioria simple em duas votações



A Câmara Municipal de São Paulo deve votar a privatização da Sabesp nesta quarta-feira (17). A informação foi confirmada por vereadores da Casa Legislativa e já é comentada nos corredores da Prefeitura de São Paulo e do Palácio dos Bandeirantes. Fontes afirmam que a aprovação em primeiro turno é dada como certa. O projeto precisa da maioria simples dos votos — ou seja, 28 dos 55 vereadores — em duas votações. A adesão da capital é importante garantir a venda da Sabesp ao setor privado, já que a capital paulista é responsável por quase 45% do faturamento da empresa. Além disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, articulam a aprovação em conjunto.

Também nesta quarta-feira, às 17h, acontece uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, do Conselho da Secretaria de Parcerias e Investimentos. O encontro é importante, uma vez que fecha o estatuto dos novos contratos da Sabesp que serão enviados aos municípios por meio das URAEs (Unidades Regionais de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário). A expectativa é que as reuniões com os blocos regionais para o envio do contrato comecem daqui a um mês, na segunda semana de maio. A companhia de saneamento atende 375 municípios no Estado.