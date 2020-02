Campanha de vacinação contra gripe será antecipada em 23 dias

Decisão foi informada após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil Início está previsto para o dia 23 de março



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou em coletiva nesta quinta-feira (27) que a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil será antecipada em 23 dias, com início previsto para 23 de março, devido à confirmação do primeiro caso de coronavírus no País.

A vacina contra a gripe não previne contra o Covid-19. As autoridades, no entanto, avaliam que a imunização facilita o diagnóstico para separar os casos quando há sintomas como febre e tosse.

“A vacina é um instrumento importante nesse momento porque diminui a espiral de epidemia desses outros vírus, que eventualmente podem ocorrer e confundir a população que está com síndrome gripal e não sabe qual”, disse Mandetta.

Ele declarou, ainda, que a vacinação começará pelas gestantes, crianças de até 6 anos e puérperas. Depois, para os idosos acima de 60 anos e, por último, determinadas situações de ampliação de vacinação, como os “funcionários das forças de segurança, toda a população presidiária e os agentes, para diminuir a circulação epidêmica do vírus”.

Outros grupos que também podem tomar a vacina pelo SUS são: indígenas; profissionais da saúde, professores da rede pública ou privada; pacientes imunossuprimidos (como quem faz quimioterapia ou radioterapia); pessoas com trissomia (como portadores de síndrome de Down); adolescentes internados em instituições como a Fundação Casa, e portadores de doenças crônicas.

O infectologista David Uip, que coordena o comitê de contingenciamento para enfrentar o coronavírus em São Paulo, informou que serão 75 milhões de doses, “um recorde absoluto”.

Sintomas

Os sintomas do coronavírus são parecidos com os de uma gripe comum: coriza, dores no corpo, tosse, dor de garganta e febre. Nos casos graves, pode haver infecção das vias respiratórias, pneumonia e falta de ar. Esse quadro é mais comum em pessoas com doenças cardiopulmonares, sistema imunológico comprometido ou em idosos.

Ainda não há uma vacina específica para o coronavírus, e ela não deve ficar pronta nos próximos seis meses.