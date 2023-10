Candidatos que foram alocados longe de casa poderão fazer o Enem em nova data

Pessoas que foram colocadas em locais de prova a mais de 30 km de seu domicílio poderão optar por realizar a prova nos dias 12 e 13 de dezembro; os demais realizarão o exame em novembro

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Quase quatro milhões de estudantes de todo o país se inscreveram no exame



Cerca de 50 mil candidatos poderão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 em uma nova data. Após diversas pessoas reclamarem da distância entre os locais de prova e o endereço domiciliar, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu disponibilizar uma nova data este grupo. Pessoas que foram alocadas em locais de prova a mais de 30 km de casa poderão optar por realizar a prova nos dias 12 e 13 de dezembro. Os demais candidatos seguem realizando a prova nos dias 5 e 12 de novembro. Quase quatro milhões de estudantes de todo o país se inscreveram no exame, que é a principal porta de entrada para as universidades públicas do país.

A edição deste ano do Enem ocorre após uma sequência de quedas no número de inscritos. Contudo, em 2023, o exame contou com 3,9 milhões de inscritos, valor 13% maior na comparação com 2022. O Estado de São Paulo é o que mais concentra alunos, com mais de 590 mil inscritos. No próximo domingo, 5, a prova terá os conhecimentos em ciências humanas, linguagens e redação. Na semana seguinte, os alunos resolverão questões de ciências da natureza e matemática. Nos dois dias o tempo máximo de resolução é de 5 horas e 30 minutos. O resultado do Enem sai no dia 16 de janeiro de 2024.