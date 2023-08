Cansado do trânsito em São Paulo? Veja quanto custa corrida por aplicativo de helicóptero

Em seu lançamento, plataforma oferece duas rotas que têm como bases o Aeroporto de Guarulhos e o Complexo Cidade Jardim; interessados podem reservar assentos e até a aeronave inteira

Divulgação/Revo No primeiro momento, estão previstos 40 voos regulares por semana; empresa planeja ampliar número de viagens e rotas



Um dos principais problemas da cidade de São Paulo é o trânsito, especialmente nos horários de pico. Pensando em alternativas, a plataforma digital Revo, especializada em transporte aéreo e terrestre, começou a operar na capital paulista. As primeiras rotas regulares serão feitas com helicópteros Airbus e ligam a Avenida Brigadeiro Faria Lima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Complexo Cidade Jardim, na Zona Sul, à Fazenda Boa Vista, localizada em Porto Feliz, a 100 quilômetros da capital. A plataforma oferece o serviço de reserva de um assento e até da capacidade total da aeronave. O trajeto entre o Aeroporto e a Faria Lima custa R$ 3.500 por assento, enquanto a rota entre o Complexo e a Fazenda Boa Vista sai por R$ 5.000 por pessoa. Atualmente, para os trajetos, é necessário fretar uma aeronave, com custo oscilando entre R$ 20 mil e R$ 35 mil, dependendo do destino. Segundo a plataforma, os voos seguem os padrões de segurança e contam com dupla tripulação. A operação acontecerá entre agosto e outubro no “soft launch” (“lançamento leve”, em tradução literal), com a realização de 30 voos semanais na rota entre o Aeroporto e a Faria Lima. Já para a rota da Fazenda Boa Vista, serão feitos 10 voos regulares por semana de segunda a sexta-feira. Além disso, os clientes poderão reservar os voos privados entre São Paulo e regiões próximas. A empresa diz que planeja ampliar a frequência de voos e a quantidade de rota nos próximos meses.