Polícia prende sete homens suspeitos de serem integrantes da ‘Quadrilha do Pix’ na zona norte de SP

Sete homens suspeitos de integrarem a “ Quadrilha do Pix ” foram presos durante operação da Polícia Civil , na zona norte de São Paulo . As prisões ocorreram na última segunda-feira, 13, e foram realizadas pela 2ª Delegacia Antissequestro (DAS). No total, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. Dos presos, cinco possuíam mandados de prisão. As informação são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). De acordo com a pasta, o objetivo da operação de esclarecer um caso de extorsão mediante sequestro ocorrido no dia 20 de março deste ano. Um corretor de imóveis de 29 anos saiu para um encontro marcado através de um aplicativo de relacionamento. A vítima estava com seu carro e foi sequestrada. O suspeitos utilizaram o celular da vítima e entraram em contato com a esposa dele. Os suspeitos exigiram o pagamento de R$ 20 a R$ 30 mil para libertarem o homem. O caso foi registrado no 5º DP de Osasco e o caso encaminhado a esta Divisão Antissequestro. Em 21 de março 2023 os agentes estouraram o cativeiro e libertaram a vítima.