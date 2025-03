Cantor MC Corre Kid é encontrado morto após tentar salvar cadela em lago de Cotia

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda na noite de quarta (5), mas, devido à dificuldade da operação, o trabalho foi retomado na manhã seguinte; corpo foi localizado cerca de 19 horas depois

Reprodução/Instagram/@correkid Luan Oliveira, o MC Corre Kid, era uma das promessas do trap nacional



O corpo do cantor de rap Luan Oliveira, conhecido como MC Corre Kid, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (6) em um lago de Cotia, na Grande São Paulo. O artista, de 25 anos, estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (5), quando pulou na água para salvar sua cadela, Zaira. De acordo com testemunhas, o rapper passeava com a namorada e seus dois cachorros quando o animal caiu no lago. Enquanto a jovem correu para buscar ajuda, Luan entrou na água para resgatar a cadela, mas não conseguiu retornar.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda na noite de quarta (5), mas, devido à dificuldade da operação, o trabalho foi retomado na manhã seguinte. O corpo do cantor foi localizado cerca de 19 horas após o desaparecimento. Um amigo de Luan relatou que, antes de pular na água, o cantor deixou o celular na margem do lago. No aparelho, foi encontrado um vídeo gravado momentos antes do acidente, no qual Zaira aparece nadando em direção a uma garrafa pet, enquanto Luan pede para que ela volte para a margem.

A morte do rapper gerou grande comoção entre amigos e fãs. Nas redes sociais, o artista Alvaflex destacou a coragem de Luan: “Ele foi um herói. Mesmo sem saber nadar, entrou na água para salvar a sua cadela. Ele foi um anjo”. A influenciadora digital Isabela Machado também lamentou a perda: “Sua energia e suas músicas ficarão guardadas com a gente para sempre”. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Cotia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. O velório ocorreu na manhã desta sexta-feira (7), no Cemitério Jardim das Flores, em Cotia, seguido do sepultamento às 9h30.

A atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) durante as buscas gerou críticas. O cantor Alvaflex relatou nas redes sociais que agentes impediram amigos de se aproximarem da área do resgate e teriam demonstrado desinteresse na operação. “Eles só queriam achar o corpo e encerrar o caso. Parecia que era só mais um número”, desabafou o artista. MC Corre Kid era uma promessa do trap nacional e havia lançado cerca de 20 músicas em plataformas digitais. Sua morte trágica interrompeu uma carreira promissora e deixou fãs, amigos e familiares em luto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA