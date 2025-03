Polícia Civil busca suspeitos na morte de Vitória Regina em Cajamar

Entre os sete indivíduos sob investigação, está o ex-namorado da vítima, Gustavo Vinicius Moraes, de 25 anos, que se apresentou à polícia

A Polícia Civil de São Paulo está em busca de três homens suspeitos de estarem envolvidos na morte da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, em Cajamar. As autoridades realizam operações na tentativa de localizá-los, uma vez que os indivíduos estariam se escondendo em uma área de mata na cidade.

No Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, três pessoas estão prestando depoimento, mas ainda não está claro se elas são testemunhas ou se estão sendo investigadas. Durante a perícia, foram coletados fios de cabelo encontrados no porta-malas de um dos depoentes, que passarão por exames de DNA para ajudar nas investigações.

Entre os sete indivíduos sob investigação, está o ex-namorado de Vitória, Gustavo Vinicius Moraes, de 25 anos, que se apresentou à polícia. A Justiça não acatou o pedido de prisão dele, feito pela polícia, que se baseou em contradições em seu depoimento. O delegado mencionou uma possível motivação de vingança entre Gustavo e Vitória, mas os detalhes permanecem em segredo de Justiça.

A jovem desapareceu na noite do dia 26 de fevereiro, após deixar seu trabalho em um shopping. Antes de entrar em um ônibus, ela expressou preocupação a uma amiga sobre a presença de dois homens no local. Após embarcar, Vitória informou que um dos homens a seguiu dentro do coletivo.

Testemunhas relataram ter visto um carro acompanhando a jovem enquanto ela se dirigia para casa. O corpo de Vitória foi encontrado em condições alarmantes, com a cabeça raspada e sem vestimentas. As investigações indicam que o autor do crime possuía conhecimento da área, sugerindo que ele poderia ser um morador local.

