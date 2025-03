Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco aos 22 anos

Segundo testemunhas, artista pulou de uma pilastra da Ponte Presidente Dutra, mas ao tentar um novo mergulho, foi surpreendido por uma correnteza forte, que o impediu de voltar à superfície

O cantor Rafa Diniz (nome artístico de Jhaimerson Juvenal), morreu ontem (21), aos 22 anos, após um trágico acidente de afogamento no Rio São Francisco. O incidente ocorreu na Ilha do Fogo, que fica entre as cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco foi acionado e, após várias horas de busca, conseguiu localizar o corpo do artista. Na véspera de sua apresentação marcada para o dia 23 de março, Diniz decidiu se refrescar no rio. Ele pulou de uma pilastra da Ponte Presidente Dutra, mas ao tentar um novo mergulho, foi surpreendido por uma correnteza forte, que o impediu de voltar à superfície. Apesar dos esforços de amigos que estavam com ele, o cantor foi rapidamente levado pela força das águas.

Rafa Diniz havia se dedicado à música nos últimos três anos, durante os quais lançou sete álbuns e estava em processo de finalização de seu primeiro EP visual. Ele deixa para trás sua esposa e duas filhas, que enfrentam agora a dor da perda.

O velório do cantor acontecerá hoje em sua residência, onde amigos e familiares se reuniram para prestar suas últimas homenagens. O sepultamento de Rafa Diniz está agendado para o dia 23 de março no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias