Cristo Redentor deve receber investimento de R$ 75 milhões

Anúncio foi feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) após caso em que turista gaúcho morreu ao passar mal nas escadarias do monumento

Tânia Rêgo/Agência Brasil Primeira fase do projeto, com um orçamento de R$ 12 milhões, está prevista para ser concluída até o final de 2026



O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou um significativo investimento de R$ 75 milhões no complexo do Corcovado, localizado no Rio de Janeiro. Esta decisão surge em resposta a um trágico incidente que resultou na morte de Jorge Alex Duarte, um turista gaúcho de 54 anos, nas escadarias de acesso ao icônico Cristo Redentor. O objetivo do investimento é aprimorar a acessibilidade e a infraestrutura do local, com melhorias planejadas para elevadores, áreas de acesso e banheiros. A primeira fase do projeto, com um orçamento de R$ 12 milhões, está prevista para ser concluída até o final de 2026.

O complexo do Corcovado, que abriga o famoso Cristo Redentor, é gerido por uma combinação de entidades. O ICMBio é responsável pela Floresta Nacional da Tijuca, onde o monumento está situado, enquanto a Diocese do Rio de Janeiro administra o santuário do Cristo Redentor. Além disso, empresas concessionárias, como a Trem do Corcovado, desempenham um papel crucial, transportando visitantes do bairro Cosme Velho até o monumento. Em meio a este cenário, a polícia do Rio de Janeiro iniciou um inquérito para investigar a morte do turista, após surgirem alegações de omissão de socorro e falta de capacitação dos funcionários que tentaram prestar assistência.

Após o lamentável incidente, o complexo do Corcovado foi temporariamente fechado, mas reabriu em menos de 24 horas. Durante este breve período de fechamento, medidas de segurança foram implementadas, incluindo a disponibilização de ambulâncias para os visitantes e o funcionamento integral do posto de atendimento médico durante o horário de visitação. A investigação policial em curso busca esclarecer se houve omissão de socorro ou problemas na relação de consumo, enquanto as melhorias prometidas pelo ICMBio visam prevenir futuros incidentes e garantir a segurança dos visitantes.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA