Cantora Nayara Vilela é encontrada morta em casa no Acre

Polícia apura se vítima foi induzida ao suicídio, mas nenhuma linha de investigação está descartada

Arquivo Pessoal/Instagram/@cantora_nayaravilela Nayara Vilela foi encontrada sem vida em sua casa no Acre



A cantora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa, nesta segunda-feira, 24, na Estrada das Placas, em Rio Branco, no Acre. A Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação: se o marido da cantora a instigou a cometer suicídio ou se trata de um crime de feminicídio. Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram uma possível discussão entre a mulher e o marido, o que levantou suspeita da polícia de crime de induzimento ou instigação ao suicídio. Em contato com o site da Jovem Pan, a Polícia Civil do Acre disse que nenhuma hipótese é descartada, mas principal delas é de um possível suicídio. O caso é acompanhado pela 3ª Regional de Polícia Civil. Familiares e amigos do casal estão sendo ouvidos pelas autoridades. Ainda segundo a corporação, todo o material recolhido estão com a autoridade policial e fazem parte do inquérito. “Fizemos todas as diligências preliminares, entrevistas, perícias, apreensões de aparelhos celular, de vídeo, arma. Tudo foi encaminhado pra delegacia da mulher. Lá irão apurar até a conclusão final”, disse o delegado Karlesso Nespoli. Nayara era cantora de piseiro, ritmo derivado de forró, e se apresentava em eventos e ares da capital acreana. Ela deixou um filho de apenas oito anos.

Ministério Público

O Ministério Público do Acre, através procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento designou três promotores para acompanhar as investigações do caso. De acordo com comunicado divulgado pelo órgão nesta quarta-feira, 26, os promotores solicitarão informações sobre as providências adotadas e manter diálogo constante com os policiais que investigam o caso, bem como com a direção da Polícia Civil. “Precisamos saber as circunstâncias em que o fato ocorreu e vamos acompanhar de perto as investigações até que tudo seja devidamente esclarecido”, disse o procurador-geral ao site do MPAC. Também foi determinado que Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão auxiliar do Ministério Público do Acre que dispõe de equipe multidisciplinar, tome as providências necessárias “no sentido de prestar assistência e orientação à família da cantora”.