Caoa Chery lança novo modelo para disputar a fatia de 27% do mercado de SUV

A Caoa Chery lançou nesta quarta-feira, 12, o SUV grande Tiggo 8, o modelo mais caro e moderno da marca no Brasil. Apostando no luxo, sofisticação e tecnologia, o veículo disputa o mercado de SUVs, que corresponde a 26,59% de toda a produção nacional automobilística, segundo dados da Fenabrave. Em entrevista ao Jornal Jovem Pan, Mauro Correia, CEO do grupo CAOA, destaca que o lançamento carrega o melhor que há de tecnologia e segurança no mercado. “Entre tantas novidades, o Tiggo 8 tem espaço para 7 passageiros, 6 airbags, sistemas de Auto Hold e ponto cego, freios elétricos e controle automático de descida. Incorporamos todas essas tecnologias neste carro para levar ao consumidor um SUV com acabamento primoroso e com todos os sistemas de segurança possíveis para um veículo esporte.”

A crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a indústria automobilística, que chegou a registrar, no primeiro semestre, retração de até 90% das vendas do setor. No entanto, Correia afirma que o Grupo Caoa, apesar de enfrentar dificuldades, obteve redução menor do que a média do mercado e espera vender cerca de 300 unidades mensais do novo modelo. “Nós acreditamos muito no Brasil, somos uma empresa 100% nacional. Mesmo com toda a crise, não paramos nossos investimentos, e o lançamento do Tiggo 8 coroa todo esse processo. O impacto econômico foi grande, mas continuamos crescendo.”

Entre os diferenciais do mais novo SUV do mercado, Correia destaca o preço, por “carregar tecnologias de última geração, encontradas apenas em veículos de luxo, ao preço de carros comuns com 5 lugares”. No lançamento, o valor promocional é de R$ 156,9 mil, por tempo limitado, e depois passará a custar R$ 168,6 mil. O modelo mede 4,70 metros de comprimento, com capacidade do porta-malas de 193 litros, ampliada para 889 litros com a terceira fileira rebatida. A motorização do Tiggo 8 é a 1.6 turbo a gasolina, equipado com injeção direta de combustível. Sua garantia total possui duração de três anos e motor e câmbio têm cobertura de cinco anos.