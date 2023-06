Capixaba revolta internet ao tatuar submersível que implodiu em expedição ao Titanic

Embarcação ficou quatro dias desaparecida e foi localizada na quinta-feira, 22; todos os passageiros morreram

Reprodução/Instagram/@marceloventurinitattoo Submersível Titan implodiu no Oceano Atlântico com cinco passageiros



Um brasileiro morador do Espírito Santo teve uma ideia um pouco estranha para uma tatuagem. Ele escolheu eternizar na perna uma imagem do submersível Titan, que implodiu no Oceano Atlântico com cinco pessoas a bordo. A foto repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira, 22, mesmo dia em que a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que encontrou os destroços da embarcação que estava desaparecida desde domingo, 18. A tatuagem indignou alguns internautas. “MDS, meu ES só faz vergonha. É o que eu digo, lugar lindo com muita gente f d p”, escreveu um internauta. Outro chegou a dizer que uma terapia teria custado menos. “Quado a gente pensa que a história do submarino não poderia pior”, disse uma terceira pessoa. O submersível Titan desapareceu no domingo, 18, uma hora e 45 minutos depois de iniciar a expedição ao Titanic. Desde segunda-feira, as buscas que estavam sendo realizadas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos receberam apoio de outros países para localizar a embarcação e resgatar os passageiro. Na quinta, foi confirmado que todos morreram após a implosão do submersível.