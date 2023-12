Cardiologista Roberto Kalil Filho é vítima de assalto em São Paulo

Médico entregou um relógio de pulso aos suspeitos e não sofreu ferimentos

Joédson Alves/Agência Brasil Roberto Kalil Filho é médico de Lula



O médico cardiologista Roberto Kalil Filho foi vítima de um assalto à mão armada na manhã desta terça-feira, 12, em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 9h30, quando o médico estava na garagem de seu consultório particular. Durante o assalto, Kalil, que também é médico pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entregou um relógio de pulso aos suspeitos sem oferecer resistência, evitando qualquer tipo de agressão física. Ele não sofreu ferimentos. Após o ocorrido, o profissional registrou um boletim de ocorrência. Essa não foi a primeira ocorrência do tipo na região. Recentemente, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) também foi vítima de uma tentativa de furto nas proximidades. Após sair de um evento do seu partido no Sindicato dos Padeiros, um homem deu um murro no vidro do carro e tentou levar o celular e alguns pertences. Não conseguiu, mas os estilhaços cortaram a boca e a mão da parlamentar. “O chão está cheio de estilhaços. Graças a Deus, a gente está bem. O soco não me pegou. Os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca”, disse Tabata, em vídeo compartilhado em suas redes sociais no qual apareceu bastante abalada. Ela estava no banco do passageiro, onde ocorreu o ataque.

*Com informações do Estadão Conteúdo