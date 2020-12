Curados da Covid-19, Leonardo e família celebram alta: ‘Só motivos para agradecer’

O cantor, sua esposa e sogra estavam isolados em um apartamento, em São Paulo, para evitar contato com o restante da família

O cantor Leonardo, um dos principais nomes da música brasileira, está livre da Covid-19. Poliana Rocha, esposa do artista, usou suas redes sociais para anunciar que ela, a mãe e o cantor estão recuperados da doença e receberam alta do isolamento social, que estava sendo feito no apartamento do artista, em São Paulo. Emocionada, Poliana agradeceu aos seguidores pelas vibrações, à equipe médica e celebrou: “Só motivos para agradecer e exaltar o nome do Senhor”.

Na publicação, o cantor aparece ao lado dos médicos e da família – incluindo o filho Zé Felipe, que havia anunciado que também testou positivo para Covid. No entanto, o também cantor usou suas redes sociais e assessoria de imprensa para avisar que, na verdade, havia recebido um ‘falso positivo’. Na publicação, a mãe de Zé Felipe ainda compartilhou com o público que o filho fez o teste PCR e testou negativo.

Em suas redes sociais, Leonardo compartilhou a mesma foto da esposa e recebeu – pela segunda vez – o apoio dos fãs na vitória contra uma doença. Poucos dias antes de anunciar que testou positivo para o novo coronavírus, o cantor havia compartilhado em seus canais oficiais que estava com dengue. Na ocasião, a infecção por Covid-19 havia sido descartada pelos médicos.