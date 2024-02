Carnaval 2024: veja fotos dos famosos na 2ª noite de desfiles no Rio de Janeiro

Atrizes, apresentadoras e cantoras agitaram a folia na Marquês de Sapucaí

PEDRO IVO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentadora Sabrina Sato no desfile da G.R.E.S Unidos de Vila Isabel, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira



A segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro na segunda-feira, 12, também foi marcada pela presença de famosos em diversas entre os integrantes de diversas escolas. Musas, rainhas de bateria e destaques, atrizes, apresentadoras, cantoras agitaram a folia. Como o site da Jovem Pan mostrou, três escolas tradicionais dominaram a Marquês de Sapucaí. São elas: Mangueira, Vila Isabel e Unidos do Viradouro. As escolas Mocidade de Padre Miguel, Portela e Paraíso do Tuiuti também desfilaram na Marquês de Sapucaí.